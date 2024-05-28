Dior ディオール CD ICON ロングジップウォレット 長財布　メンズ

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DIOR表参道店で購入しました。確実正規品になります。数回しか使用しておらず目立つ汚れ・ダメージなく、全体的にとてもキレイな状態を保っていますが中古品という理解をお願い致します。前回購入された方がキャンセルされた為再度の出品になります。【アイテム】ChristianDiorクリスチャンディオールロングウォレットラウンドジップCDロゴシボ革メンズレディースユニセックス【定価】¥115,500円【カラー】ブラック（黒）【素材】レザー（本革）【付属品】保存袋外箱【サイズ＆フィット】サイズ：19.8x11cm(幅x高さ)クレジットカードの収納に最適なサイズ