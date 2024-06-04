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Paul Smith　ポールスミス　ストール　マフラー　スカーフ
商品番号 E52110208145
商品名

Paul Smith　ポールスミス　ストール　マフラー　スカーフ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポール・スミスのストールになります。マルチストライプで、ポールスミスらしいデザインかと思います。素材はシルク100です。サイズはフリンジ含まず約195×75cmぐらいです。折り畳みシワはありますが、大きなダメージはありません。中古品であることをご理解の上、ご検討下さい！
http://narcologia.ru/goods/influenza886593.html
http://narcologia.ru/goods/peroration512615.html
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