Paul Smith　ポールスミス　ストール　マフラー　スカーフ

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商品詳細
ポール・スミスのストールになります。マルチストライプで、ポールスミスらしいデザインかと思います。素材はシルク100です。サイズはフリンジ含まず約195×75cmぐらいです。折り畳みシワはありますが、大きなダメージはありません。中古品であることをご理解の上、ご検討下さい！
http://narcologia.ru/goods/influenza886593.html
http://narcologia.ru/goods/peroration512615.html
http://narcologia.ru/goods/protein726034.html
ポールスミス PAUL SMITH スカーフ M1A 811E AS10 47 MEN SCARF MULTI EDGE マルチ エッジ マフラー ウール ストール メンズ ブルー系＋マルチストライプ
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ポールスミス PAUL SMITH スカーフ M1A 234F AS22 45 MEN SCARF NIEMANN SECURITY ニーマン セキュリティ ウール シルク マフラー ストール メンズ ブルー系
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