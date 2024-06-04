USA製 90s　ポロベアー by ラルフローレン ビッグサイズ Tシャツ

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】ネイビーになります。デザインPOLOBEARbyRALPHLAURENデザインは全てプリント袖裾元 シングルステッチ【サイズ】size:XL着丈:74cm身幅:64cm肩幅:56cm袖丈:24cm実寸XXL程のサイズ感全体的に大きめのサイズ感です。【素材・etc.】綿100%やや薄手の生地PolobyRalphLaurenUSA製90年代もの 90s【状態】状態ランク:CD×全体的に色落ち色褪せ(写真9枚目など)×後襟元付近小さな穴(写真10枚目)状態ランク付けS未使用品Aダメージや使用感が少ないB使用感があるC使用感があり若干のダメージがあるD使用感があり多少ダメージがあるE古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】PolobyRalphLaurenUSA製90sXLサイズ人気のあるPOLOBEARのデザインが大きく入るvintageTシャツになります。経年による色落ち色褪せなどは見られますが1着でも重ね着などでまだまだ着て頂ける古着らしい1着です。よろしくお願い致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-POLOBEARbyRALPHLAUREN-\"世界で最もお洒落なベア\"と称されるポロラルフローレンのアイコン。シュタイフ社のテディベアコレクターである弟ジェリー・ローレンから影響を受けたラルフ・ローレンが1991年に発表し、同年にはシュタイフと共同制作した限定200個のテディベア\"プレッピーベア\"が、翌年には星条旗のセーターを着たポロベアを手編みしたセーターが即完売し、ブランドを象徴する存在となった。#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#USA製の古着 #年代ものの古着#Tシャツの古着↑各#先でも多数の出品がありますので、よかったら合わせてご覧下さい。重ね重ねよろしくお願い致します。