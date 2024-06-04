★良好/ツアーパンフレット/麻倉未稀/OVER THE RAINBOW

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アーティスト名・・・・麻倉未稀パンフ名・・・・・・・OVERTHERAINBOWサイズ・・・・・・・・30cm×30cm付録の有無・・・・・・無発行年・・・・・・・・1986年書き込み・・・・・・・無その他状態・・・・・・程度良好です。～～～～～～その他情報～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～発送方法１、防水対策のため、透明ビニール袋で梱包します２、落下対策のため、プチプチで梱包いたします（発送サイズ上、プチプチ処理できない場合もございます）３、その他希望の発送方法があれば、出来る限り承ります経年変化とは年月が経つうちに製品の品質に変化が表れることで、書籍においては色やけ、シミ汚れ、角痛み、表紙痛みなどをここでは総称して指します。管理番号【P094】