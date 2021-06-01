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【新品未使用】マッキントッシュフィロソフィー 三つ折り財布　ストラップ付き×２個
商品番号 C37751406017
商品名

【新品未使用】マッキントッシュフィロソフィー 三つ折り財布　ストラップ付き×２個
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】Macintoshphilosophyマッキントッシュフィロソフィー三つ折り財布　ストラップ付き２個モノマックス付録サイズ（約）縦：約8.5cm横：約12cm幅：約2cmストラップ長さ：片側50cmバラ売り　値引き　不可です。付録のみの出品です(雑誌はつきません)。新品未使用品ですが、開封済です。自宅保管品、素人の検品です。元々、折りジワや、細かな擦れやほつれ、少々の汚れなど初傷等がある場合もございます。折りたたんで、厚みのあるものは圧縮しての発送になります。写真の追加は致しません。その他、細かなことが気になる方は、ご購入しないで下さい。検索用ブランド　特別　付録　プレゼント　新年　お正月　新学期　旅行　クリスマスリュックサック　リュック　バックパック　ディズニー　ミフィーポーチ　A4バッグ　トートバッグマルチバッグ　収納　バッグ　ショルダーバッグ　長財布　カードケース　小銭入れ　スマホ用品　スマホケース　レディース　小物　メンズスマホショルダー　化粧ポーチ　サイフ　財布　さいふ　ウォレットコード財布形···三つ折りカラー···ブラック
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