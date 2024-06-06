【ISETAN】本革 レザーグローブ レザー手袋 赤　伊勢丹メンズ館

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新宿伊勢丹メンズ館で25,000円くらいで購入しました。色はレッドで素材は柔らかいレザーです。裏地はカシミヤになっているのでとても温かいです。着用回数は１度で、目立った汚れ等はありません。冬はどうしても暗めな服装になるので、手元や小物を赤にしたくて選びました。手長 18cm手囲 22cm総丈 22cmカラー···レッド素材···本革手袋形···5本指