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【ISETAN】本革 レザーグローブ レザー手袋 赤　伊勢丹メンズ館
商品番号 Y92996355059
商品名

【ISETAN】本革 レザーグローブ レザー手袋 赤　伊勢丹メンズ館
ブランド名 イセタンメンズ
特別価格 税込 9,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿伊勢丹メンズ館で25,000円くらいで購入しました。色はレッドで素材は柔らかいレザーです。裏地はカシミヤになっているのでとても温かいです。着用回数は１度で、目立った汚れ等はありません。冬はどうしても暗めな服装になるので、手元や小物を赤にしたくて選びました。手長　18cm手囲　22cm総丈　22cmカラー···レッド素材···本革手袋形···5本指
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http://narcologia.ru/goods/capitation203908.html
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