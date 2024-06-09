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美品 カルティエ Cartier マイヨンパンテール リング
商品番号 G68131774895
商品名

美品 カルティエ Cartier マイヨンパンテール リング
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルティエCartierマイヨンパンテールリングk18ホワイトゴールドサイズ16号2013年、名古屋松坂屋にて購入ネックレスとして使用していたので指輪で使用するような傷は無く美品です。付属品は写真のものが全てです。状態は写真にてご確認ください。すり替え防止の為、購入後の返却交換不可
http://narcologia.ru/goods/recommended425990.html
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