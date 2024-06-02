PAULSMITH ポールスミス プリント裏地 スーツ 希少

★ご覧頂きありがとうございます★◻️アイテム◻️ポールスミス、ファーストラインのプリントライニングのスーツになります。上品なチェック柄の表地にペイズリーのプリントの裏地が映える一着です！フラワーホール、袖口ボタンホール、AMFステッチのバーガンディー、カラークロスのレッドも遊び心を感じます。ポールスミスのスーツでは最も細身の1250モデルになります。阪急メンズ大阪で購入。◻️カラー◻️茶色◻️素材◻️ウール100%◻️状態◻️1回着用しましたが体型が変わりサイズが合わなくなってしまった為、クリーニングに出し自宅マンションにて衣装ケースに入れ保管しておりました。使用感は全くございません。【状態ランク】Aランク\u003c参考\u003eN---新品未使用S---新品に近い新古品A---使用感の少ない綺麗な状態AB--多少の傷や擦れがある良品B---傷や汚れがみられるBC--傷や汚れにより外観に影響があるC---通常使用にも影響があるJ---ジャンク品素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。 ◻️サイズ◻️【Sサイズ】●ジャケット着丈:66.5cm肩幅:40.5cm身幅:46.5cm袖丈:61cm●パンツウエスト:76㎝股上:24㎝股下:68㎝(W幅:3㎝)わたり幅:30.5㎝裾幅:17.5㎝平置採寸になります。素人採寸になりますので若干の誤差はご了承下さい。※パンツのウエスト、裾は出す事可能です。 ★ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。季節感...春,秋,冬



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