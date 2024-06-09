✨ARIZONA FREEDOMホイール　フックチェーン　✨

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商品詳細
材質···シルバーチェーン✨素材：シルバー（SV925）１コマSIZE約：横幅4.2×縦6.0×線径1.2mm50㎝定価21010円✨ホイール素材：シルバー（SV925）SIZE約：縦18.5×横18.5×厚さ1.3mm※中央部の厚さは約4.0mm。定価7480円✨フック素材：シルバー（SV925）SIZE約：線径1.5mm縦20.0mm（最大値）横10.5mm（∩部分外径）定価2860円✨合計31350円✨新品仕上げ済み✨
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