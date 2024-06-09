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アンティーク　クロス　メタル\u0026真鍮製
商品番号 V49899071153
商品名

アンティーク　クロス　メタル\u0026真鍮製
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 5,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆値下げしました！真鍮製キリストが非常にリアルにそして立体的に張り付いているメタル台クロスです。1930年代位のものだと思われます。
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