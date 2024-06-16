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Christian Dior MONSIEUR ダブル セットアップ
商品番号 V76647824322
商品名

Christian Dior MONSIEUR ダブル セットアップ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前にオンラインショップで購入しました。2回ほど着用しました。古着にしては美品かと思います。ですが古着なので神経質な方は御遠慮ください。
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