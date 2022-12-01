新品 半額以下 TOKYO DRIVE CAR CLUB CAP 3 パッチ

購入先:TOKYODRIVECARCLUBONLINE色:黒サイズ:フリー状態:新品定価:13000円＋送料備考:完売品。３つの交換可能なパッチ付きスナップバック。パッチの製作は、自衛隊のパッチ製作も請け負う国内工場。パッチ取付けも国内にて手作業によるもの。プロフィール一読願います。気持ちの良い取り引きをお願い致します。#tokyodrivecarclub#fragment#fragmentdesign#sequel#ramidus#fcrb#bristol#soph#supreme#godselectionxxx#girlsdontcry#sacai#kaws#wtaps#yeezy#jordan1#藤原ヒロシ#趣味座衛門カラー···ブラック



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