TATRAS バケットキャップ

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商品詳細
こちらは去年の12月頃港区青山の店舗にて購入しました。 1.2回程着用しました。汚れなどない美品でございます。肌触りも良く、色合いもあまりない良い色をしてるのでこれからの季節にちょうど良いと思われます。こちらは特価で出品させて頂いてます。
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