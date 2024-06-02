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FENDI フェンディ セレリア カードケース コインケース
商品番号 W68296569466
商品名

FENDI フェンディ セレリア カードケース コインケース
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷などはないですが、カードを入れていたので使用感はあります！古着好きな人やエイジングを楽しめる人にはおすすめです。FENDIROMAフェンディローマCARDCASE/SELLERIA/CALFLEATHEカードケース/セレリア/カーフレザーギャランティーカードありタグ箱袋ありカード5枚収納※中古品ですので神経質な方はご購入お控えください！
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