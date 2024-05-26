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DORFMAN PACIFIC ドーフマン パシフィック メンズ ハット【新品】
商品番号 Q18158597696
商品名

DORFMAN PACIFIC ドーフマン パシフィック メンズ ハット【新品】
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 13,202 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DORFMANPACIFICドーフマンパシフィックのメンズハット帽子です。上質、お洒落なデザインでとてもカッコいいです。なかなか手に入らない商品です。★タグはありませんが、新品・未使用です。大切に保管していたものになります。★サイズ:SMALL・ツバの長さ:7cm・高さ:11cm・頭周り:56cm★素材:100%ウール★自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。★プロフィールに必ず目を通してからご購入ください。中折れハットウエスタンハット
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