オメガ　OMEGA レザー　黒　カードケース　18668408

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。大手質店主催の古物商限定市場からの購入品横10.5㎝縦7㎝ランクBC中に白い汚れやスレ傷があります。レザーにスレや傷があります。背面に汚れがあります。□□ご注意□■□実際の商品と変化のないよう撮影時に心がけてはいますが、モニター環境等により実物と色味が異なる様に見えることがありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse294226.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual223846.html
http://narcologia.ru/goods/moped699868.html
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