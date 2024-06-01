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POLARTEC POWER STRECH TOUCH GLOVE fcrb 1
商品番号 S94570796552
商品名

POLARTEC POWER STRECH TOUCH GLOVE fcrb 1
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 5,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック手袋形···5本指1F.C.RealBristolPOLARTECPOWERSTRECHTOUCHGLOVEスマートフォンやタブレットのタッチパネルに対応したグローブ。伸縮性と保温性の高いポーラテックパワーストレッチプロを用い、ストレスフリーな着用感。ふたつのロゴのみをあしらった、シーンを限定しないデザインも魅力です。ブラックとブラウンの２色展開で、同じ素材を用いたほかのアイテムと合わせた着用もおすすめ。MATERIAL：POLARTECPOWERSTRETCHPROQUALITY：POLYESTER52%,NYLON31%,POLYURETHANE17%全長:25cm,手甲幅:10cm新品未使用　タグ付きの国内正規品。都内　soph購入　済み。商品到着後　24時間以内に　必ず受け取り評価出来る方のみ　よろしくお願い申し上げます。fcrb23aw23fw最新作fcrbbristolブリストル　sophue23ss20232023春夏　最新作　サッカー　フットサル　ジム　日本代表　ワールドカップ　ソフ　ソフネット　グレゴリー　コラボ　最新作　ゴルフ　バッグ　バック　golf
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