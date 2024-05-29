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HERMES　エルメス　カルーセル　カルーゼル　リング　T60
商品番号 E84497049866
商品名

HERMES　エルメス　カルーセル　カルーゼル　リング　T60
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESのメンズリングカルーゼルブランドリユースショップへ持ち込みを検討中ですので、もうすぐ出品停止予定です。■購入店、時期今年、大丸心斎橋店で購入しました。ショップカードお付けします。■サイズT60■カラー黒■状態試着のみの未使用品■付属品・箱・保存袋・ショッパー・ショップカード未使用品ですが、自宅保管していましたので気にされる方はご遠慮ください。すり替え防止のため、いかなる理由でも返品は受け付けられません。ゆうパケットプラスで配送します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical665101.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney81349.html
http://narcologia.ru/goods/mythic3935.html
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