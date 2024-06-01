ループウィラー　トラッカージャケット　受注会　限定　ウールウィラー

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商品詳細
ループウィラーの受注会限定ウール混トラッカージャケットですお色はグレーでサイズはMです素人採寸ですが着丈65㎝、肩幅43㎝、身幅51㎝になりますチクチクせず、フワッと軽く温かいです春秋はアウター、真冬はインナーと使い勝手は良いと思います受注会で購入後2.3回位しか着てません個人の中古品ですのでご理解いただけるかたのみご検討ください
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