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8mm50cm シルバー　喜平　ネックレス
商品番号 D36469850844
商品名

8mm50cm シルバー　喜平　ネックレス
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー先日、シルバー専門店で定価18000円で購入しました。よく見ると、バックル部分の打刻「925」の部分が、ちょっと見えにくくなっています。シルバーよりゴールドの方が惹かれたため、結局一度も身に付けませんでした。よろしくお願いします！
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