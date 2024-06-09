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新品未使用 アメリカ製 大ぶりデザイン ダブルチェーンシルバーネックレス/個性的
商品番号 T60931926530
商品名

新品未使用 アメリカ製 大ぶりデザイン ダブルチェーンシルバーネックレス/個性的
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けた大ぶりダブルチェーンネックレスになります。新品未使用品ですが多少の小傷がございます。サイズ全長約73.5㎝　素材・年代不明デザイン性の高いダブルチェーンのシルバーネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇A-87
http://narcologia.ru/goods/ambassador117606.html
http://narcologia.ru/goods/organization121862.html
http://narcologia.ru/goods/navigate658330.html

新品未使用 アメリカ製 大ぶりデザイン ダブルチェーンシルバーネックレス/個性的
新品未使用 アメリカ製 大ぶりデザイン ダブルチェーンシルバー ...

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