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ホルン　練習用ミュート『Okura＋mute』
商品番号 M37753026316
商品名

ホルン　練習用ミュート『Okura＋mute』
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつまでも吹いていたいと感じさせる♪聴こえる音色の心地よさが、このミュートの優れた特長です。＊お礼にと頂いたもので、まったく使用しておりません　　　　　　（新品未使用品）必要としている方にお譲りをしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
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