⭐️美品⭐️【LOUIS VUITTON】♦️キーホルダー　チャーム　キーリング　♦️

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ご覧頂きましてありがとうございます。 LOUISVUITTONサークルのご紹介です。以前なんば高島屋にて購入しました正規品です。使用に伴う使用感は多少ございますがまだまだ末長くご愛用して頂けます。美品です⭐️この度コレクション整理の為、出品致します。◉本体のみ◉品番：M67362◉シリアルナンバー：DI0127USEDですので完璧な商品をお求めの方、神経質な方やUSEDに理解のない方のご購入はお控え下さい。また、細かいコンディションが気になる方もご遠慮願います。ご納得していただいた上でご購入の程、どうぞ宜しくお願い致します。質問などございましたらお気軽にどうぞ宜しくお願い致します。お待ちしております。⭐︎他にも多数出品しております。【検索用】ルイビトンルイビィトンストラップ携帯ストラップアクセサリー名刺名刺入れバックチャームペンダントペンダントトップカードカードケースパスケース定期定期入れカラー···シルバー