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メキシカンジュエリー　ヴィンテージ　ブレスレット　シルバー925 mex925
商品番号 K51587267254
商品名

メキシカンジュエリー　ヴィンテージ　ブレスレット　シルバー925 mex925
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 10,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【プロフィール必読】メキシコ製、ヴィンテージのシルバーブレスレットです。シェーヌダンクルで人気のtバーを引っ掛けて装着するタイプ。高級感、重量感、ボリュームがありありそうだけどいざ探すと見つからないシンプルなデザイン。メキシコ製のハンドメイドの温もりも感じられます。間違いなく一生モノの逸品です。下手なブランドアイテムを買うより圧倒的におすすめです。メキシコ製を示すMex925刻印あり。素材:シルバー925全長:約22センチ80's90's80年代　90年代xoloショロLAVERコムドット　木村拓哉　菅田将暉ArizonaFreedomアリゾナフリーダムGoro’sゴローズSAADサードtady\u0026kingタディアンドキングWingRockウイングロックLARRYSMITHラリースミスLuckyJohnラッキージョンBigHandビッグハンドNativeSpiritネイティブスピリットhorizonblueホライゾンブルーNorthWorksノースワークスRATRACEラットレースargentgleamアージェントグリームambushアンブッシュBWLビルウォールレザーTRAVISWORKERトラヴィスワーカーGALCIAガルシアChromeHeartsクロムハーツJustinDavisジャスティンデイビスLoneonesロンワンズLionHeartライオンハートBloodyMaryブラッディマリーArtemisClassicアルテミスクラシックM'scollectionエムズコレクションZocaloソカロDealDesinディールデザインLordCamelotロードキャメロットRodkinローリーロドキンFroidTiedeurフロワティエドールチェーンブレスレット　フィガロスネークチェーン小豆チェーンスクリューチェーンインディアンジュエリーメキシカンジュエリーホピ族ナバホ族トゥアレグ族
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