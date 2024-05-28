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メキシカンジュエリー ブレスレット
商品番号 R18674275394
商品名

メキシカンジュエリー ブレスレット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー店で購入メキシカンジュエリーブレスレット小さい駒4と大きさ駒2を丁寧に組み立てたブレスレット。シンプルながらもボリュームもある、ありそうでないデザイン。素晴らしいブレスレット。夏場のシンプルな服装にも相性バツグンです。ユニセックスでお使い頂けます。オススメの1本です。是非、お試しください。小さい駒約10mm大きさ駒約14mm✕約9mm長さ約20.5cm磁石反応なし。カラー...シルバー
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