メキシカンジュエリー ブレスレット

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商品詳細
アクセサリー店で購入メキシカンジュエリーブレスレット小さい駒4と大きさ駒2を丁寧に組み立てたブレスレット。シンプルながらもボリュームもある、ありそうでないデザイン。素晴らしいブレスレット。夏場のシンプルな服装にも相性バツグンです。ユニセックスでお使い頂けます。オススメの1本です。是非、お試しください。小さい駒約10mm大きさ駒約14mm✕約9mm長さ約20.5cm磁石反応なし。カラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly912884.html
http://narcologia.ru/goods/rouge29810.html
http://narcologia.ru/goods/traverse840426.html
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