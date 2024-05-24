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芦屋クロコダイル長財布
商品番号 G50590629304
商品名

芦屋クロコダイル長財布
ブランド名 クロコダイル
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■素材：・外側/カイマン（ワニ革）クロコダイル　　　　・内側/ピッグスキン　　　　　・外側・内側ともYKK製ファスナー■サイズ：（約）W200mm×H105mm×D25mm■仕様：・札入れ×4（マチ付）・小銭入れ×1（ファスナー式）　　　　・カードポケット×8・フリーポケット×2使用期間は１ヶ月くらいです※値段交渉可⭕️※即購入OK⭕️#メンズ#長財布#クロコダイル#芦屋#ブラウン
http://narcologia.ru/goods/response593642.html
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