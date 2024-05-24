芦屋クロコダイル長財布

■素材：・外側/カイマン（ワニ革）クロコダイル ・内側/ピッグスキン ・外側・内側ともYKK製ファスナー■サイズ：（約）W200mm×H105mm×D25mm■仕様：・札入れ×4（マチ付）・小銭入れ×1（ファスナー式） ・カードポケット×8・フリーポケット×2使用期間は１ヶ月くらいです※値段交渉可⭕️※即購入OK⭕️#メンズ#長財布#クロコダイル#芦屋#ブラウン



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