高級　シリア製ウード フローティングブリッジ装備

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近年、現代的ウード曲に好んで用いられるフローティングブリッジのウードで、倍音が多くキラキラした音が魅力です。有名奏者ナシール・シャンマもこの形式のウードを使用しています。専用ピック2本、替弦(米国ラベラ社製・最高級FADgcfチューニング弦)1セット、厚手パッド入りソフトケース、が付属します。輸送中の破損防止のためにブリッジを寝かせて梱包しますので、到着後に立ててセットアップしてください。