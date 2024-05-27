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高級　シリア製ウード フローティングブリッジ装備
商品番号 S42146321913
商品名

高級　シリア製ウード フローティングブリッジ装備
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 30,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

近年、現代的ウード曲に好んで用いられるフローティングブリッジのウードで、倍音が多くキラキラした音が魅力です。有名奏者ナシール・シャンマもこの形式のウードを使用しています。専用ピック2本、替弦(米国ラベラ社製・最高級FADgcfチューニング弦)1セット、厚手パッド入りソフトケース、が付属します。輸送中の破損防止のためにブリッジを寝かせて梱包しますので、到着後に立ててセットアップしてください。
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