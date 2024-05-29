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90s 00s OLD adidas EQUIPMENT アディダス キャップ
商品番号 L27584399526
商品名

90s 00s OLD adidas EQUIPMENT アディダス キャップ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】adidasEQUIPMENTアディダス　エキップメント【アイテム名】刺繍ロゴロゴキャップ帽子【説明】年代不明です。90s00sくらいです。画像でご判断ください。こちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】ブラックレッド【サイズ】フリーベルクロで調整可能です。【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、全体に使用感、シワ等ははございます。全体的に色褪せあります。古着感ありますので、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。主観では目立たないかと思いますが、画像でご判断ください。（画像10枚目参照）必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】3312903223/9-209
http://narcologia.ru/goods/plaque154107.html
http://narcologia.ru/goods/influenza660793.html
http://narcologia.ru/goods/providence933094.html

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