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バートル　エアークラフト半袖ブルゾン　ファンユニット　バッテリー　XLサイズ
商品番号 I81457724856
商品名

バートル　エアークラフト半袖ブルゾン　ファンユニット　バッテリー　XLサイズ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 10,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用フルハーネスに対応した本格ワークスペック。モデルながら、スポーティなルックスからアウトドアフィールド、タウンユースまで幅広い活躍が魅力のジップアップフーディ毎シーズンアップデートを続ける京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレス約3.5時間の急速充電水洗いに対応した防水設計仕様メーカー：バートル品名：エアークラフト半袖ブルゾン品番：AC1176カラー：3.ネイビー素材：マイクロリップクロス　　　　UVカット剤付帯加工(紫外線遮蔽率99.9%()UPF50+)、撥水加工混率：ポリエステル100%XLサイズバスト　　124裄丈　　　53着丈　　　70AC360リチウムイオンバッテリーカラー：35.ブラックバッテリー容量：3,350mAh/18V(60.3Wh)質量：343g外寸：H115mm×W77mm×D25mm充電時間（約）：約3.5時間セット：リチウムイオンバッテリー、充電器、取扱説明書/保証書稼働時間※1：19V:1時間+13V：約5時間（平均63ℓ/秒）※2　13V:1.5時間+約6時間（平均60ℓ/秒）　9V:約13時間　6V：約30時間AC371ファンユニットカラー：70.スパイダーレッド質量：217g/2個セット：ファン×2、ファンケーブル、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書サイズ：H115mm×W77mm×D23mm風量：19V:90リットル/秒※1、13V:66リットル/秒※2、9V:47リットル/秒、6V:32リットル/秒※119V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63リットル/秒で稼働します。※213V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60リットル/秒で稼働します。※画像には他のカラーも使用しています。※パソコンやスマホによって実際の色と多少異なる場合がございます。ご了承下さい。#BURTLE#作業着#作業服#かっこいい作業服#AIRCRAFT#猛暑対策#熱中症対策#空調服#ファン付き作業着#撥水加工#アウトドア
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