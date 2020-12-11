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THE NORTH FACE PURPLE LABEL Field Jacket
商品番号 S28593042346
商品名

THE NORTH FACE PURPLE LABEL Field Jacket
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用タグあり】即購入ＯＫ‼️NP2303Nカラー...ライトベージュサイズ...L(身幅65cm着丈69.5cm裄丈91cm)・ブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用したフィールドジャケット・はっ水加工を施すことで機能性をプラス・裏地にはTHENORTHFACEロゴ入りリサイクルポリエステルエンボスタフタを使用・衿は風の侵入を軽減するドッグイヤーカラーと呼ばれる仕様・左袖にTHENORTHFACEロゴ刺繍・スタジアムジャンパーをイメージしたライン入りリブデザイン・身幅にゆとりをもたせたオーバーサイズシルエット折りたたんで発送させて頂きます。#THENORTHFACE#thenorthface#THENORTHFACEPURPLELABEL#ザノースフェイスパープルレーベル
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