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- THE NORTH FACE PURPLE LABEL Field Jacket
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商品詳細
【新品未使用タグあり】即購入ＯＫ‼️NP2303Nカラー...ライトベージュサイズ...L(身幅65cm着丈69.5cm裄丈91cm)・ブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用したフィールドジャケット・はっ水加工を施すことで機能性をプラス・裏地にはTHENORTHFACEロゴ入りリサイクルポリエステルエンボスタフタを使用・衿は風の侵入を軽減するドッグイヤーカラーと呼ばれる仕様・左袖にTHENORTHFACEロゴ刺繍・スタジアムジャンパーをイメージしたライン入りリブデザイン・身幅にゆとりをもたせたオーバーサイズシルエット折りたたんで発送させて頂きます。#THENORTHFACE#thenorthface#THENORTHFACEPURPLELABEL#ザノースフェイスパープルレーベル
http://narcologia.ru/goods/septet244719.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy339953.html
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