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- 8/27終了 TRIBAL PLANET GSX-5 EK/ セミハードケース
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商品詳細
現在絶版となってしまったTRIBALPLANETのギター用セミハードケースGSX-5EK中古品です。使用感はありますが、概ね良好な状態かと思います。保護用スポンジ丸形×6 角型×8(変形や傷みが見られます）ネック用枕 大小各１個内寸 約1030×380(最大)×90㎜レスポール、SG、ストラト、テレキャスター等のギターは問題無く収まります。段ボール箱に入れてお送りいたします。誠に恐れ入りますが郵便局持ち込みにつき、発送は週末になる場合もございます。ご理解いただければ幸いです。非喫煙、ペット無しの環境下で保管しておりました。段階的に値下げしてきましたが、もう限界でございます。
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8/27終了 TRIBAL PLANET GSX-5 EK/ セミハードケース-eastgate.mk
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