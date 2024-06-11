クロムハーツダブルダガー

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商品詳細
【商品名】ChromeHeartsDOUBLEDAGGER(クロムハーツダブルダガーペンダント)【サイズ】縦5.2cm 横1.5cm 幅0.7cm 全長4.2cm【素材】シルバー925【購入金額】¥79800-【注意事項】付属品無しになります。確実正規品になります
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