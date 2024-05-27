Louis Vuitton ヴィトン アンプラント 財布 コインケース

【ブランド】LouisVuitton【商品名】ジッピーコインパース【品番】M60574【色】ブラック【柄】モノグラム【素材】アンプラント【サイズ】11cm×8cm×2cm【収納】ポケット×5、カード入れ×4【付属品】化粧箱、保存袋【シリアル】TS3107【参考定価】85,000円使用頻度少なく、メンテナンスしながら使用していたのでとても綺麗な状態です。ファスナーもスムーズに動きます。高級感漂うシックな印象です。 レディース物ですがメンズでも問題なく使用出来るデザインです。小銭入れやカードポケットも必要十分で非常に使いやすいサイズ感で折りたたんでお札も入れる事が出来ますのでキャッシュレス時代の財布としては十分な容量だと思います。あくまでも中古品です。目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご検討お願い致します。



ジッピー・コインパース モノグラム・アンプラント｜ルイ・ヴィトン ...



ルイヴィトン 財布 レディース LOUIS VUITTON コインケース 小銭入れ ポシェット・クレ モノグラム・アンプラント レザー バイカラー ノワール M80885 正規品 新品プレゼント 女性 通販 2023 ギフト



Louis Vuitton ルイヴィトン 財布 ジッピー・コインパース 小銭入れ ...



ジッピー・ウォレット バイカラー モノグラム・アンプラント レザー ...



新作入荷!!】 ルイ・ヴィトン ミニ財布 アンプラント パース ジッピー ...



ルイヴィトン アンプラント ポシェットクレ ネイビー コインケース 本 ...



LOUIS VUITTON - ポシェット クレ バイカラーモノグラムアンプラント ...



すぐに届く】ルイヴィトン モノグラム・アンプラント 長財布 (Louis ...



ルイヴィトン 財布 レディース LOUIS VUITTON 財布 コインケース 小銭入れ レディース モノグラム・アンプラント ポルトモネ・ロザリ ノワール M81455 財布 レディース ルイ・ヴィトン



LOUIS VUITTON - ルイヴィトン LOUIS VUITTON ジッピーコインパース ...



ルイヴィトン コインケース アンプラント ジッピー・コイン パース スカーレット M63696 LOUIS VUITTON 小銭入れ 安心保証 ルイ・ヴィトン コインケース ルイ ヴィトン レディース LOUIS VUITTON WALLET | ギャラリーレア公式通販サイト



Amazon | [LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)] M80968 ポルトフォイユ ...



ジッピー・コインパース モノグラム・アンプラント｜ルイ・ヴィトン ...



代引き人気 ヴィトン 財布 ポーチ ミニポシェットアクセソワール アン ...



LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン) モノグラム・アンプラント ジッピー ...