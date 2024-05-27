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Louis Vuitton ヴィトン アンプラント 財布 コインケース
商品番号 Y73448172695
商品名

Louis Vuitton ヴィトン アンプラント 財布 コインケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】LouisVuitton【商品名】ジッピーコインパース【品番】M60574【色】ブラック【柄】モノグラム【素材】アンプラント【サイズ】11cm×8cm×2cm【収納】ポケット×5、カード入れ×4【付属品】化粧箱、保存袋【シリアル】TS3107【参考定価】85,000円使用頻度少なく、メンテナンスしながら使用していたのでとても綺麗な状態です。ファスナーもスムーズに動きます。高級感漂うシックな印象です。　レディース物ですがメンズでも問題なく使用出来るデザインです。小銭入れやカードポケットも必要十分で非常に使いやすいサイズ感で折りたたんでお札も入れる事が出来ますのでキャッシュレス時代の財布としては十分な容量だと思います。あくまでも中古品です。目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご検討お願い致します。
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