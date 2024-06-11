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CONVERSE ALL STAR 27.5cm
商品番号 R12969780685
商品名

CONVERSE ALL STAR 27.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スエード生地のusオールスターです。使用感はありますがクリーニング済みです。メインカラー···イエロースニーカー型···ローカット(Low)
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