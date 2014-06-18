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Justin Davis QE2チェーン 50cm
商品番号 L46993138838
商品名

Justin Davis QE2チェーン 50cm
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入日時：2014.06.18購入店舗：名古屋パルコ定価：￥55,000付属品：ギャランティカード、JustinDavisネックレスケース※着用イメージ画像のクロスのトップスはつきませんのでお間違いございませんよう、お願いします。購入してから数年身に付けていましたが、好みが変わって着用しなくなり、ケースにしまって大事に保管しておりました。目立った汚れや傷がなく、まだまだ使えると思います。多少の傷や汚れが気になる神経質な方は、ご購入御遠慮ください。何かございましたらお気軽にコメントくださいませ(^^♪※値引き交渉不可
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Justin Davis QE2チェーン 50cm
QE2 チェーン

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QE2 チェーン| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式通販サイト

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Justin Davis QE2チェーン 50cm
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