Justin Davis QE2チェーン 50cm

購入日時：2014.06.18購入店舗：名古屋パルコ定価：￥55,000付属品：ギャランティカード、JustinDavisネックレスケース※着用イメージ画像のクロスのトップスはつきませんのでお間違いございませんよう、お願いします。購入してから数年身に付けていましたが、好みが変わって着用しなくなり、ケースにしまって大事に保管しておりました。目立った汚れや傷がなく、まだまだ使えると思います。多少の傷や汚れが気になる神経質な方は、ご購入御遠慮ください。何かございましたらお気軽にコメントくださいませ(^^♪※値引き交渉不可



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