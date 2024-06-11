アディダス スニーカー【27cm】

adidasRISINGSTARxR1アディダスライジングスターxR180年代のデザインを復刻。NMDR1の独特なミッドソールプラグからヒントを得た、スエードとレザーのシューズ。元々はアスファルト上を走ることを意図して作られたのが、このライジングスター。ランナーがクッション性のレベルを調節できるよう、ミッドソールプラグを取り外せる仕組みになっています。Boostクッショニングが、一歩一歩のストライドにエネルギーをリチャージします。・カラー シルバー・サイズ 27cm使用感はありますが、着用いただけます。



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