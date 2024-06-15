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EWING スニーカー ハイカットスニーカー
商品番号 L71102846716
商品名

EWING スニーカー ハイカットスニーカー
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ヶ月履いていました。その後自宅にて保管していましたので神経質な方の購入はお控えください。小傷、擦れ、削れなどありますが、まだまだ使用していただけるかと思います。ただ少しでもダメージが気になる方はお控えください。サイズはUS8表記です。ハイカットスニーカースニーカーメンズスニーカーEWING33EWINGユーイングブラック黒メンズブーツブーツ
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