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現品のみ。ダブルクロスネックレス シルバーベネチアンチェーン ベルエポック
商品番号 M79053092109
商品名

現品のみ。ダブルクロスネックレス シルバーベネチアンチェーン ベルエポック
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特別SALE！！12980円→9580円特殊加工をしている為、水に濡れるシチュエーションでも、そのままご着用いただけます。色　シルバーゴールドもございます。素材:316Lk18コーティング石：AAAAAczDiamondトップサイズ　タテ23mm、ヨコ18.5mmチェーンサイズ　47cm刻印あります実物画像3枚目〜あまり見かけない、ベネチアンチェーンを使用しており、真ん中のクロス部分は取り外しが可能で、様々なパターンを表現できる作りになっておりとてもお洒落なジュエリーです。「ベル・エポック」とは、フランス語で「良き時代」という意味で、それを代表するデザインのネックレスです。※ノーブランド商品です。ジルコニアクロス　チェーン　指輪　ホワイト　CZダイヤ　シルバー925S925ブレスレットリング指輪バックスニーカーキャップクリスマス　韓国　バッグ靴サイズ　刻印　　シンプル　フリーサイズおしゃれ　ファッション小物18金ネックレストップセットケースネックレスピアスイヤリングネックレス18金ヴィンテージk18ネックレストップ限定　カジュアルシンプルネックレスk18k18ネックレスプラチナ22k22金18金ネックレスシルバー925s925ノーブランドアクセサリーペアチェーンゴールドバングルトップ18kk18シルバーメンズ韓国ダイヤダイヤモンドレディース
http://narcologia.ru/goods/plaque972007.html
http://narcologia.ru/goods/slide958687.html
http://narcologia.ru/goods/conception999157.html
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