ジルコニア CZ フローラルクロスリング ゴールド フローラルリング 人気

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商品詳細
高品質ステンレス素材を使用しゴールドコーティングもしっかり！重圧感・高級感を兼ね備えたハイクオリティな商品！重量感のあるリング！しっかりとした厚みで指元を飾る！素材：ステンレス316Lアンテイーク仕上げカラー：ゴールドストーン：キュービックジルコニア重量：19gサイズ：10※13151720222427もご用意可能です※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。chromeheartsクロムハーツロンワンズgoro'sゴローズgorossupremeシュプリーム 三代目JSoulBrothers 登坂広臣岩田剛典川村壱馬NAOTO好きに！2
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