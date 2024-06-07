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シルバー925　フェザー　リーフデザイン　リング
商品番号 M26184226611
商品名

シルバー925　フェザー　リーフデザイン　リング
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。お手数ですが、プロフご一読願います。シルバー925　リーフデザイン　リング内径…17㎜(13号)リング部分、木の枝のような加工がされています自宅での素人保管となります
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http://narcologia.ru/goods/enquire273989.html
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