シルバー925　フェザー　リーフデザイン　リング

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。お手数ですが、プロフご一読願います。シルバー925 リーフデザイン リング内径…17㎜(13号)リング部分、木の枝のような加工がされています自宅での素人保管となります