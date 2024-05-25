【特価】ARIZONA FREEDOM ターコイズ　ペンダントトップ

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ARIZONA FREEDOMは『自然との共生』をテーマに、自然界から感じた事、そしてその想いを一つ一つに込め、形にしているクラフトマン集団です。『人の手が作り出す作品の温もりを感じていただきたい』そのクラフトマンスピリットは、1989年の創業より、今も尚、職人たちに受け継がれています。お一人お一人が求めているものにお応えできるようにと、全てのショップに工房を備え、皆様と一緒に創り上げています定価64584円素材：シルバー（SV925）×ターコイズSIZE約：縦45.0×厚さ3.0×横37.3mm要確認※厚みは石、フクリンを含んでおりません。楕円型トップ周りの側面傾斜状に沿って、浮き唐草が囲む細やかな加工が施され、そのシルバーの細やかさの中で、一際ターコイズが生きているトップ。リングバージョンの正面楕円を特化し、大きく表したことで、それぞれの特徴がより存在感を増した姿で仕上がっている。チェーンは小豆細がバランス良く合わせられ、男女共に１個付けにお薦めの一品。#ARIZONAFREEDOM#SILVER#K18#アクセサリー#ネックレス#ゴールド#goros#ゴローズ #インディアンジュエリー#ターコイズ #クロス #クロストップ #太陽神 #アリゾナ#ネイティブアメリカン #シルバーアクセサリー#RRL#ロンハーマン #RonHarman