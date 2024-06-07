本革長財布 ソフト牛革 メンズ レディース 手編み 薄型 軽量 大容量 長財布

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通常価格16000円→5000円新品未使用 送料無料素材：【表版】ソフト牛革【内装】牛革(ネメ革)色:シャンパンゴールド重さ:100gサイズ：横19cm縦9.5cm厚さ1.2cmカード入れ×10小銭入れ×1札入れ×2フリーポケット×2他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革 レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル