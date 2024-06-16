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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちら￼￼TUMIトゥミの長財布です。カードがたくさん入ります。￼ほぼ未使用で、内側も汚れもありません。表のロゴの左横とカード収納部分にうっすらシミのようなものがあります。画像でご確認下さいませ。他は角にスレなど無く美品だと思います。中古にご理解のある方のみご購入どうぞよろしくお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/calling75550.html
http://narcologia.ru/goods/procurement442333.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox34439.html
美品！トゥミ 長財布
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