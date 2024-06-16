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- 【フェードカラー】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット
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商品詳細
2209310ブランドCarharttカーハート[サイズ表記]なし[実寸]肩幅 47.5cm身幅 58.0cm着丈 60.0cm袖丈 57.5cm総丈 --cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[色]ブラック（フェードしてます）[状態]左肩と胸刺繍に汚れ。胸ポケットのジップの持ち手欠損。着用に問題はございません。[その他備考]サイズタグ不鮮明.
http://narcologia.ru/goods/Taipei491571.html
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