【フェードカラー】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット

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2209310ブランドCarharttカーハート[サイズ表記]なし[実寸]肩幅 47.5cm身幅 58.0cm着丈 60.0cm袖丈 57.5cm総丈 --cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[色]ブラック（フェードしてます）[状態]左肩と胸刺繍に汚れ。胸ポケットのジップの持ち手欠損。着用に問題はございません。[その他備考]サイズタグ不鮮明.