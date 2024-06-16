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【フェードカラー】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット
商品番号 Y65401021940
商品名

【フェードカラー】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2209310ブランドCarharttカーハート[サイズ表記]なし[実寸]肩幅　47.5cm身幅　58.0cm着丈　60.0cm袖丈　57.5cm総丈　--cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[色]ブラック（フェードしてます）[状態]左肩と胸刺繍に汚れ。胸ポケットのジップの持ち手欠損。着用に問題はございません。[その他備考]サイズタグ不鮮明.
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