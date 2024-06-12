LION HEART ネックレストップ

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商品詳細
ライオンハートのキングダムストーンネックレスのトップです。保証書を失くしてしまいましたが、正規品です。サイズ:(約)縦32mm横14mm厚み7.5mm素材:シルバー925(いぶし仕上げ)・ブラックキュービックジルコニアワンシーズン使用いたしましたので、使用感ございます。素人検品ですが石の外れや欠けはございません。緩衝材+箱で発送予定です。箱はLIONHEARTのものではないので悪しからず。ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いします！
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