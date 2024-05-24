TIFFANY＆Co ティファニー 1837 ナローリング シルバー 15号

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コレクション整理のためこれからレアものどんどんアップしていきます★今回は美品！TIFFANY＆Coティファニー1837ナローリングシルバー15号のご紹介です。こんなの出てきましたー！懐かしいですね。昔流行りました^^20年くらい前のものです。ほとんど着用することなくタンスの肥やしになっておりました。。。20年前の物とは思えないほど綺麗ですよー！誰か探されていた方いかがですかー^^【商品情報】●ブランド︰ティファニーTIFFANY\u0026Co.●カラー:銀シルバーsilver●素材：スターリングシルバー925●分類︰指輪リングring●付属品︰なし【寸法】●サイズ：約15号●状態：年代のわりに特に気になる傷もなく綺 麗です。シルバー磨きで磨いて写真撮っ てます。なかなかアクセサリーは反射し て撮影が難しく、わかりずらければごめ んなさい。まだまだこれから味を出せる シルバーです。