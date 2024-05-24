エルメス クロシェット ブラック 黒 ノワール ネックレス マルジェラ ...

エルメスレザーの最高峰「ボックスカーフ」を使用した、上品で艶やかな逸品＊当時のマルジェラ期に生産されたブラックカラーは現在のヴィンテージ・プロダクトでも非常に希少になっています。クロシェットをつけるだけで、シンプルな服装でもかなりオシャレになります^^男性の方でも女性の方でもお使いいただけると思います!◆ブランドエルメス HERMES◆刻印C□◆素材ボックスカーフ◆サイズ約縦8ｃｍ×横8ｃｍ/約 全長55ｃｍ◆色 黒 ブラック ノワール◆状態1度着けただけのほぼ未使用です革に少し傷有り(写真で赤矢印)、ボックスカーフ特有のシワ、光の加減で汚れがあるように見えたり、見えなかったり、リングのくすみ有り長期保管品、ヴィンテージ物の為＊多少の経年劣化はご了承の上、ご購入をお願い致します。ヴィンテージ物にしてはかなり状態いいです！気持ちよくつけていただけると思います！＊写真をしっかり見て検討下さい新品、未使用の完璧の物をお探しの方はお控えください。◆付属品 箱◆購入先 国内直営店気が付かないキズ汚れ他にもあるかもしれません長期自宅保管品、used品、ヴィンテージものにご理解頂ける方にのみお願い致します。気になる方、完璧をお求めの方はご購入お控え下さいませ確認写真のご要望あればアップいたします。＊お取り置きは対応しておりません。＊ご購入後のキャンセル返品はすり替え防止の為一切承れません。＊申し訳ございませんが評価ゼロ、悪いが多い方はお取引控えさせていただく場合がございます#ネックレス#ユニセックス#キーリング



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