21日限定価格tady\u0026king フェザーリングSV　ピンキー7号

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商品詳細
TADY\u0026KING/タディーアンドキングフェザーピンキーリング シルバー 925アクセサリー⚫︎サイズ7号変形やサイズ直しは￼していません。使用頻度少なく目立つダメージや汚れはありません。概ねコンディション良好です。
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幸せのピンキーフェザーリング1号から6号
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ダブルフェザーリング（SV×SV）（ピンキー大） フェザーリング GOD SUNS
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TADY&KING シルバーフェザー ピンキー リング -ブランド古着の買取販売カンフル
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