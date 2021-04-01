READY MADE レディメイド 20AW キルティングフリース デナリ

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ご覧いただきありがとうございます。レディメイドの20AWGR8別注カラーFREECEJACKETキルティング切替フリースジャケットサイズ2肩幅 57cm身幅 68cm着丈 68cm袖丈 60cmサイズが合わずに着用回数は2、3回程度です。ヴィンテージの生地を使用した再構築の商品ですので汚れ、裁縫のほつれ等があります。神経質な方のご購入はご遠慮ください。