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READY MADE レディメイド 20AW キルティングフリース デナリ
商品番号 J35545397971
商品名

READY MADE レディメイド 20AW キルティングフリース デナリ
ブランド名 レディーメイド
特別価格 税込 20,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。レディメイドの20AWGR8別注カラーFREECEJACKETキルティング切替フリースジャケットサイズ2肩幅　57cm身幅　68cm着丈　68cm袖丈　60cmサイズが合わずに着用回数は2、3回程度です。ヴィンテージの生地を使用した再構築の商品ですので汚れ、裁縫のほつれ等があります。神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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