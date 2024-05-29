silver925 SAAD 太陽神ネックレストップ L274

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ご覧頂きありがとうございます。ご購入、ご質問の前にプロフィールをご覧下さい♪SAAD925刻印あり付属品なし太陽神をクロスにデザインした、シルバーネックレストップです。やや傷はありますが、歪みなどのダメージはありません。非常によい作りをしています。この一本で首周りの存在感が違います。さまざまなファッションとの相性抜群です！新しくネックレスを、お探しの方、いかがでしょうか？安物のステンレスや量産品より細かい作りで存在感があります。他にもアクセを多数出品しております。#JandLアクセサリー#JandLネックレストップ#JandLシルバー#JandLネイティブ#JandLヴィンテージこちらから検索して頂くと見易いかと思います^^サンプルチェーン:60cmSIZE:縦3.93cm横:1.94cm重量:4.4gくすみ、使用による擦り傷はあります。なるべくダメージは記載しているつもりですが、わずかな傷や歪み、サビくすみ、中古品シルバー特有の使用感などご容赦下さい。よろしくお願い致します！#JustinDavis#ChromeHearts#RoyalOrder#LionHeart#BloodyMary#BWL#BILLWALLLEATHER#ZOCALO#Bizarre#goro’s#GIGOR#CRAZYPIG#ArizonaFreedom#FUNNY#GALCIA#SAAD#NativeSpirit#ALZUNI#TIFFANY#ArgentGleam#DEALDESIGN#ArtemisClassic#ampjapan#jamhomemade#AQUAFORTIS#LARRYSMITH#ビッグハンド#Loneones#スタンリーゲス#シンパシーオブソウル